Hospital nos Estados Unidos nega que Bolsonaro esteja internado lá, diz jornal

O hospital Florida AdventHealth Celebration, nos Estados Unidos, negou, segundo o jornal Estado de Minas, que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja internado no local, conforme foi divulgado na tarde desta segunda-feira (9). A publicação entrou em contato com o centro de saúde próximo a Orlando, no estado da Flórida, de onde ouviu a negativa. As informações são de Estado de Minas e UOL.

Segundo a publicação, o setor de internação do hospital afirmou que não há nenhum paciente chamado Jair Messias Bolsonaro. A publicação garante que soletrou o nome do ex-presidente para ter uma confirmação.

De tarde, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro pediu em uma rede social “orações” ao ex-presidente.

Segundo a colunista do UOL Juliana Dal Piva, o portal ouviu interlocutores de Bolsonaro, que disseram que ele passou mal de madrugada, com dores abdominais, e deu entrada às 4h (horário da Flórida) no AdventHealth Celebration para realizar exames de imagem em busca de possível obstrução e aderências.

A jornalista afirma que não pôde confirmar se o ex-presidente está internado lá, mas faz a ressalva que em hospitais de alto padrão pessoas com grande visibilidade podem ser internadas discretamente, com outro nome até.