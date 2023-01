Visto usado por Bolsonaro nos EUA não é mais válido, afirma porta-voz

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, afirmou, nesta segunda-feira (9), que o visto de chefe de Estado — usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para entrar no país — deixa de valer quando a pessoa perde o cargo. As informações são do portal UOL.

Segundo Price, se não procurar o governo norte-americano em até 30 dias para mudar a categoria do documento, o ex-presidente ficará em situação irregular, com possibilidade até de ser deportado para o Brasil.

“De forma geral, se alguém entra nos Estados Unidos com um visto A, essencialmente um visto diplomático para diplomatas estrangeiros e chefes de Estado, e não está mais envolvido em assuntos oficiais relacionados aos seus governos, cabe a essa pessoa sair dos EUA ou pedir uma mudança de tipo de autorização migratória em até 30 dias”, explicou.

Sem um motivo para estar no país, segundo Price, “qualquer indivíduo está sujeito a ser retirado pelo Departamento de Segurança Interna”

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)