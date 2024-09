O que é o Hezbollah e qual o potencial militar do grupo o político?

A tensão na fronteira entre Líbano e Israel voltou a aumentar após uma série de explosões atribuídas ao Hezbollah, grupo armado e político libanês. Em resposta, as forças israelenses intensificaram os ataques ao sul do Líbano, nesta segunda-feira (23). Segundo o Ministério da Saúde libanês, mais de 300 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas, incluindo mulheres e crianças.

Surgido em meados da década de 1980, com apoio do Irã, o Hezbollah foi criado para resistir à ocupação israelense no sul do Líbano e promover a ideologia xiita. Desde 1992, sob o comando do clérigo Sheikh Hassan Nasrallah, o grupo se transformou em uma força política e militar de grande influência no país, estendendo seu poder para o governo libanês e intensificando suas ações contra Israel.

O recente aumento das hostilidades ocorre em um momento de instabilidade no Oriente Médio, com o Hezbollah declarando uma “batalha de acerto de contas” com Israel. A preocupação com uma guerra em larga escala cresce à medida que os confrontos se intensificam, destacando o papel do grupo nos conflitos regionais e sua capacidade de desestabilizar a segurança local e internacional.

Mas, afinal, quem é o Hezbollah e por que ele é visto como uma ameaça?

Quem é o Hezbollah?

O Hezbollah, que significa “Partido de Deus” em árabe, é um movimento político e militar xiita que surgiu durante a guerra civil libanesa. Apoiado pelo Irã, o grupo foi criado com o objetivo de combater a presença israelense no Líbano e promover a ideologia xiita. Com o passar dos anos, o Hezbollah se consolidou como um ator importante na política libanesa, com representação no parlamento e forte influência em diversas áreas do país.

Quais são os objetivos do Hezbollah?

Os objetivos do Hezbollah vão além da resistência contra Israel. Entre suas principais metas estão:

Resistência contra Israel: O grupo considera essencial resistir à ocupação israelense e apoiar a causa palestina. O Hezbollah já esteve envolvido em vários confrontos com Israel, sendo o mais significativo a guerra de 2006, que resultou em grande destruição no sul do Líbano.

Influência no Líbano: Além da resistência armada, o Hezbollah busca ampliar sua influência política e social no país. Ele controla uma extensa rede de serviços sociais e possui uma forte presença militar em áreas estratégicas do Líbano.

Expansão do islamismo xiita: O grupo também promove a ideologia xiita, buscando equilibrar as forças religiosas e políticas em um país de maioria sunita e cristã.

Por que o Hezbollah é visto como uma ameaça?

O Hezbollah é considerado uma ameaça por Israel e por vários países ocidentais devido à sua capacidade militar e à sua retórica agressiva. O grupo é classificado como uma organização terrorista por Estados Unidos, União Europeia e outros países, embora seja visto como um movimento de resistência por muitos libaneses.

Além de suas operações militares, o Hezbollah possui um arsenal significativo de foguetes e mísseis apontados para Israel, representando um risco constante para a segurança na região. O grupo é acusado de realizar ataques fora do Oriente Médio e de apoiar milícias em conflitos como a guerra civil síria, onde lutou ao lado das forças de Bashar al-Assad.

O que está em jogo?

O aumento da tensão entre o Hezbollah e Israel ocorre em um momento delicado para o Líbano, que enfrenta uma grave crise econômica e política. Uma escalada no conflito pode ter consequências devastadoras para o país, que já está à beira do colapso. Ao mesmo tempo, para Israel, conter o Hezbollah é fundamental, considerando o histórico de confrontos e a proximidade geográfica.