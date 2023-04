Helder parabeniza ex-presidente José Sarney: 'vida dedicada à política e defesa da Democracia'

O governador do Pará, Helder Barbalho, utilizou as redes sociais para parabenizar publicamente o ex-presidente da República e ex-senador José Sarney, que completou 93 anos nesta segunda-feira (24).

"Quero parabenizar o Presidente José Sarney pela passagem do seu aniversário, uma vida dedicada à política e à defesa da nossa Democracia, além da sua importante contribuição à literatura brasileira. Que Deus possa lhe abençoar e que seu legado continue inspirando várias gerações a trabalharem por um Brasil com mais direitos, desenvolvimento e justiça social", escreveu o governador.

Para comemorar a data, Sarney - que é o mais longevo ex-presidente da República brasileira - abriu as portas da casa onde mora, no Lago Sul, em Brasília, e recebeu amigos e diversas autoridades na noite desta segunda-feira.

De acordo com o Correio Braziliense, na lista de convidados estavam Geraldo Alckmin, presidente em exercício; Michel Temer, ex-presidente; Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, ministros do Supremo Tribunal Federal; Flávio Dino, ministro da Justiça; Ibaneis Rocha, governador do DF; Gleisi Hoffmann, presidente do PT; José Roberto Arruda e Paulo Octávio, ex-governadores do DF; Augusto Aras, procurador-geral da República; e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União.