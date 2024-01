Helder embarca esta semana para participar do Fórum Econômico Mundial

O governador do Pará, Helder Barbalho, participará do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que acontecerá de 15 a 19 de janeiro. Após anunciar seu envolvimento durante a Semana do Clima em Nova York no final do ano passado, Helder acertou detalhes em conversas com a embaixadora Marisol Argueta e Jack Hurd, do Tropical Forest Alliance.

Entre os temas que pretende abordar junto aos líderes globais reunidos, o chefe do Executivo paraense destacará questões cruciais como preservação da floresta, bioeconomia e mercado de carbono, buscando valor para a floresta viva. O governador afirmou ainda que defenderá a necessidade de financiamento climático para um novo modelo econômico baseado na promoção da bioeconomia.

"Há muitos desafios, e precisamos da mobilização de todos para implementar essa agenda urgente. O Brasil se comprometeu a liderar esse processo, e estamos trabalhando para isso", declarou Helder no final do ano passado, quando anunciou sua participação no Fórum.

Davos sediará novamente o evento anual do Fórum Econômico Mundial, com o tema "Reconstruindo a confiança" em 2024. O encontro reunirá cerca de 2.500 líderes globais, incluindo chefes de estado, CEOs, representantes da sociedade civil e líderes jovens, visando colaborar na reconstrução da confiança e desenvolver princípios, políticas e parcerias necessárias para enfrentar os desafios do ano.

A guerra na Ucrânia e o aumento da inflação e das taxas de juros desencadearam grandes transformações e esta reunião tem como objetivo enfrentar riscos sistêmicos para evitar incertezas e fragilidades. O Fórum de Davos 2024 procura, assim, impulsionar soluções voltadas para o futuro e enfrentar os desafios globais mais urgentes através da cooperação público-privada.

A reportagem da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria de imprensa do Governo do Pará pedindo detalhes da agenda do governador durante o evento, mas até o fechamento da edição não houve retorno.