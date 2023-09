Helder defende na ONU a união de esforços para a COP 30 em Belém

Durante o evento "SDGs (Sustainable Development Goals) in Brazil - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil" -, realizado na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, o governador do Pará, Helder Barbalho, enfatizou a necessidade de unir esforços para garantir que a Conferência das Partes (COP 30), programada para 2025 em Belém, resulte não apenas em infraestrutura, mas também em um legado de consciência ambiental e sustentabilidade para as futuras gerações.

Helder convocou a sociedade brasileira a colaborar com o estado do Pará e Belém na organização da COP 30, destacando a importância de sediar o maior evento sobre mudanças climáticas do mundo. Ele ressaltou que a agenda de sustentabilidade tem ganhado destaque no Brasil e que o país está se reposicionando em relação a essas questões. "Precisaremos muito da sociedade brasileira, de cada movimento que possa se irmanar a nós na construção de um legado pra Belém, para a Amazônia, e de consciência ambiental e sustentabilidade plena, para que possamos introduzir um novo tempo”, destacou o governador.

Encontro de sustentabilidade corporativa

O evento "SDGs in Brazil" é um dos maiores encontros de sustentabilidade corporativa da rede brasileira do Pacto Global da ONU, reunindo diversas lideranças para discutir e promover ações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O governador também enfatizou a transversalidade da agenda de sustentabilidade, que abrange várias áreas e envolve pessoas com objetivos comuns. Ele celebrou a iniciativa de mobilizar a sociedade em prol da sustentabilidade e destacou a importância de conciliar a economia com a preservação ambiental e o respeito às comunidades tradicionais.

Helder Barbalho salientou que a COP 30 em Belém marcará a revisão dos objetivos estabelecidos no Acordo de Paris após 10 anos e oferecerá uma oportunidade única para o Brasil introduzir a agenda florestal, da biodiversidade e dos povos e culturas na discussão climática global.