Helder Barbalho ressalta força das instituições brasileiras dois anos após ataques de 8 de janeiro

No dia em que completam dois anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, o governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a força das instituições democráticas do país e a importância do olhar vigilante aos perigos iminentes de ameaças políticas. A reflexão foi publicada, nesta quarta (8), em um artigo no Estadão.

O chefe do Executivo paraense salientou os perigos de um golpe de Estado e destacou que “não podemos nunca baixar a guarda”. Na sua visão, se manter em alerta garantirá a permanência do sistema democrático, isso porque sempre haverá inimigos para o modelo político.

“O 8 de Janeiro não terminou. Pois nunca irão sumir os inimigos da democracia. Por isso, toda a vigilância e a união de todos para punir os que desrespeitam, desrespeitaram ou desrespeitarem o Estado Democrático de Direito. Democracia sempre. Ditadura nunca mais”, afirmou o chefe do executivo.

Ele ainda alerta para as perdas que o país vivenciava, caso os atos golpistas do 8 de janeiro tivessem tido êxito. “Se a tentativa de golpe do 8 de Janeiro tivesse prosperado e uma ditadura tivesse sido implantada no Brasil, você não estaria lendo este texto. Em vez dos muitos que criticam o Supremo Tribunal Federal, ninguém poderia criticar ninguém. Talvez eu, você, seu vizinho, um parente, um amigo pudéssemos estar sendo perseguidos, desaparecidos. Haveria muito silêncio, muito medo e a ditadura se tornaria cada vez menos dita e cada vez mais dura”, observa.