Helder Barbalho cancela viagem para entrega da orla de Igarapé-Miri por causa de forte chuva

Na noite desta segunda-feira (24), o governador Helder Barbalho gravou um vídeo, com uma mensagem específica à população de Igarapé-Miri, no nordeste paraense. O chefe do Executivo estadual ia entregar, em agenda de trabalho, a obra concluída da orla da cidade e títulos definitivos de terra, mas, por conta das fortes chuvas que caíram no município, a viagem foi adiada e remarcada para a próxima quarta-feira (26).

Helder Barbalho gravou o vídeo ao lado da vice-governadora, Hana Ghassan, do deputado estadual Iran Lima e do Coronel Armando, comandante do Grupo de Salvamento Aéreo (Graesp), vinculado à Segup.

"Estávamos seguindo agora para a inauguração da orla da cidade e para a maior entrega de títulos de terra no município, mas infelizmente por conta das chuvas que, neste momento, está em sobre Igarapé-Miri e, em todo o trajeto de Belém para a cidade, nós estamos impedidos de poder cumprir a agenda", diz o governador no vídeo.

Ele remarca o compromisso. "Nós queremos remarcar para quarta-feira, dia 3 de julho, para cumprir agenda que seria feita nesta segunda-feira, dizendo da nossa tristeza, mas, é claro, por razões que eu tenho certeza que a população compreende. Um abraço ao povo de Igarapé-Miri, logo estaremos aí com vocês. Bora trabalhar", conclui o governador