Hana Ghassan anuncia convocação de bombeiros e policiais militares no Pará

A Governadora em exercício do Pará, Hana Ghassan, anunciou nesta quinta-feira (2), durante a cerimônia de transmissão constitucional do cargo de Governador, a convocação de novos agentes para reforçar a segurança pública do Estado.

Segundo ela, serão chamados 745 bombeiros militares e 1.400 policiais militares, ampliando o efetivo das forças de segurança.

“Iremos convocar 745 novos bombeiros, 1.400 novos policiais militares para que a gente possa entender que o Pará é um estado sólido e não vamos mais voltar ao que éramos”, afirmou.

A medida, segundo a governadora, faz parte de um esforço contínuo para fortalecer a segurança pública no estado. Durante a declaração à imprensa, ela disse que segurança pública e saúde serão prioridades na gestão.