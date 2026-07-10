Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Haddad, sobre críticas de Tarcísio a Marina e Simone: Uma agressão gratuita a duas mulheres

Estadão Conteúdo

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, rebateu nesta sexta-feira, 10, as críticas feitas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) às pré-candidaturas as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) ao Senado. "Acho que todo mundo que ouviu ficou um pouco perplexo", disse o ex-ministro em coletiva de imprensa, antes de participar do programa No Osso, realizado pelo grupo Derrubando Muros.

Na quarta-feira, 8, Tarcísio afirmou que Marina e Tebet receberam o "cartão vermelho" de seus respectivos Estados, Acre e Mato Grosso do Sul, e que não seriam eleitas caso disputassem novamente por essas unidades da Federação. Elas são pré-candidatas à Casa Alta na chapa de Haddad.

"Com todo o respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram este Estado para servir", declarou em vídeo publicado nas redes sociais. A crítica, porém, foi feita apesar de o próprio governador não ser natural de São Paulo.

Marina nasceu no Acre, mas exerce mandato de deputada federal por São Paulo desde 2023. Tebet, por sua vez, representou Mato Grosso do Sul no Senado entre 2015 e 2022 e deve disputar pela primeira vez um cargo eletivo em São Paulo. Em 2026, ela oficializou a transferência de seu domicílio eleitoral para a capital paulista.

"Acho que todo mundo que ouviu ficou um pouco perplexo, né, com uma agressão gratuita a duas mulheres, ex-senadoras, que têm serviços prestados", respondeu Haddad. "Não precisa concordar com a pauta ambiental, a pauta da educação, que são as duas grandes bandeiras da Marina e da Simone. Mas é preciso respeitar e fazer o debate de ideias."

As ex-ministras do Meio Ambiente e do Planejamento também reagiram às falas de Tarcísio. "É claramente uma pessoa que tem dois pesos e duas medidas. Ele acha que para ele vir fazer política aqui é natural, e para mim e a Simone, não. E eu acho que tem também uma atitude de preconceito contra as mulheres, de se acharem os donos do mundo", disse Marina em entrevista ao G1 Campinas.

Em entrevista à CNN Brasil, 8, Tebet rebateu Tarcísio ao afirmar que é corintiana, paga impostos em São Paulo há dez anos e não precisou recorrer ao endereço de terceiros para se candidatar no Estado. A declaração fez referência ao governador, que nasceu no Rio de Janeiro, torce para o Flamengo e transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo em 2022, ano em que foi eleito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/SP/GOVERNO/HADDAD/CRÍTICAS/TARCÍSIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Haddad, sobre rejeição: A campanha é um pouco nacionalizada, não tem como se dissociar

10.07.26 19h03

MP recomenda a redes sociais medidas contra desinformação e violência política nas eleições

10.07.26 19h03

Haddad, sobre críticas de Tarcísio a Marina e Simone: Uma agressão gratuita a duas mulheres

10.07.26 18h32

Nome de Patrus Ananias ganha força e conversa com Lula deve definir candidatura do PT em MG

10.07.26 17h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Pará

Nilson Pinto deixa a Presidência do Ideflor-Bio; saiba mais

Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta sexta-feira

03.07.26 10h01

Política

Governo do Estado revoga decreto anterior e faculta às sextas-feiras de julho para servidores

Expediente será compensado com o acréscimo de uma hora à jornada normal diária de trabalho, de 13 a 30 de julho

09.07.26 22h55

Eita!

Lula mostra dedo do meio durante discurso no Palácio do Planalto: 'Aqui para eles'

O ato aconteceu nesta sexta-feira, 3, durante evento no Palácio de Planalto, em Brasília

03.07.26 21h18

É CADA UMA...

Projeto na Câmara proíbe atletas que jogam fora do Brasil e técnico estrangeiro na Seleção

O projeto de lei ainda precisa passar por comissões e plenário para ser aprovado, impactando o futebol nacional.

09.07.26 17h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda