Grupo Liberal faz cobertura especial da COP 29 a partir desta segunda (11)

O Grupo Liberal fará a cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP 29, de forma ampla e com qualidade, segundo o diretor de conteúdo de O Liberal, Felipe Melo. O evento começa nesta segunda-feira (11) e segue até o dia 22 deste mês, e o público paraense terá acesso a uma visão global sobre os principais debates e decisões que vão marcar o evento em um momento de discussão sobre o futuro do clima do planeta.

“Nós vamos contar com a jornalista Fábia Sepêda, que será nossa correspondente em Baku, acompanhando a programação com os principais líderes mundiais, especialistas e ativistas no evento, além de cobrir a participação dos representantes paraenses. Além da TV Liberal, vamos produzir conteúdos especiais e exclusivos no portal OLiberal.com, em nossas redes sociais e jornais impressos, como entrevistas e análises sobre os temas mais relevantes da COP 29”, adianta. A jornalista é repórter e apresentadora da TV Liberal.

A ideia, de acordo com ele, é garantir que o público tenha em mãos um conteúdo relevante, com destaque para os impactos das decisões globais principalmente na Amazônia. Além disso, também é um momento de expectativa para a realização da COP 30, no ano que vem, na capital paraense. “O evento aqui em Belém será um marco importante para a região e para o país, e queremos ter este olhar aprofundado sobre o que será realizado aqui na Amazônia”.

A jornalista Fábia Sepêda, que viajou na última quinta-feira (7) para dar início à cobertura em Baku, já participou da COP 28, no ano passado. Para ela, o maior desafio deste trabalho é entender a dimensão do evento e sua programação, que também inclui agendas paralelas. Neste ano, ela já chega mais preparada, por ter experiência. “Já vou chegar com o entendimento do que é uma COP, vou conseguir me localizar melhor e explorar mais ainda todas as discussões e debates que devem ser realizados neste ano”, afirma.

A preparação para o trabalho, segundo Sepêda, começa meses antes. Após saber que seria responsável pela cobertura em Baku, a jornalista conta que passou a estudar e ler muito sobre os temas, os debates que estão ocorrendo, as expectativas para o evento e as ambições, ou seja, tudo aquilo que os países almejam para frear as mudanças climáticas. Ela também aproveitou para conversar com colegas que já fazem esse tipo de cobertura ambiental.

Especialmente no ano que antecede a realização do maior evento sobre mudanças climáticas do mundo em Belém, marcado para novembro do ano que vem, Fábia diz que a cobertura do Grupo Liberal tem um impacto positivo na sociedade paraense. “Eu percebo a dimensão dessa audiência. Até hoje sou abordada na rua por pessoas me falando sobre terem acompanhado a cobertura lá de Dubai. Isso mostra o impacto que o grupo tem e como a informação foi bem passada”, comenta. Com a expectativa de Belém ser a próxima cidade-sede, ela diz que aumentam os olhares para a cobertura e a responsabilidade de informar o público.