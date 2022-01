Grupo de servidores públicos reivindica reajuste salarial em ato

Um grupo de servidores públicos do Pará realizou um ato em frente à Secretaria de Estado de Administração (Seplad), no bairro do marco, nesta terça-feira (18), para reivindicar reajuste salarial. Entre os pedidos que constam na pauta, a classe quer um aumento de 24,49% – a partir de abril deste ano, para repor as perdas salariais dos últimos quatro anos; auxílio alimentação no valor de R$ 1.275 a todos os servidores; e a renegociação de dívidas junto ao Banco do Estado do Pará (Banpará). A reportagem entrou em contato com a Seplad e aguarda posicionamento sobre a manifestação.

“Agora há pouco entregamos à secretária da Seplad, Hana, a pauta da reivindicação dos servidores públicos. Temos um Fórum composto por cerca de 18 sindicatos e reúne as mais diversas categorias de servidores. A greve é uma possibilidade, mas nesse primeiro momento queremos dialogar com o governo, especialmente por conta dos quatro anos sem reajuste salarial, além de problemas sérios no atendimento do Iasep (Instituto de Assistência dos Servidores do Pará) e também com o Banpará, haja vista que grande parte dos servidores estão endividados e queremos renegociar essas dívidas”, afirmou o presidente da Federação de Servidores Públicos do Estado do Pará (Fspepa), Valdo Martins.

Também estão entre os 13 pontos de reivindicação a realização de concurso público e o fim das contratações por Processo Seletivo Simplificado (PSS), além de criação dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) para categorias que ainda não possuem.

Assinaram a pauta representantes dos sindicatos de servidores da Polícia Militar, do Fisco, da Educação, Peritos Agrários, Saúde e outros. Ainda de acordo com Valdo, após a reunião com a secretária, ficou agendada uma reunião para o dia 2 de fevereiro, quando será dado início ao processo negociação dos itens da pauta.