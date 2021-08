Gretchen confirma filiação ao MDB, mas candidatura à Alepa não é certa. ‘Vou pensar sobre isso'

Após ser convidada pela deputada federal Elcione Barbalho (MDB), a cantora e dançarina Gretchen confirmou ao Grupo Liberal que irá se filiar ao MDB. A artista, no entanto, negou que tenha decidido se candidatar ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2022, para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Ao integrar o MDB, Gretchen terá a segunda experiência como membro de um partido político, já que em 2007 entrou no PPS e foi candidata à Prefeitura de Itamaracá, em Pernambuco, nas eleições de 2008. Na ocasião, ela teve 343 votos, não obtendo a vitória eleitoral.

De acordo com Gretchen, a decisão pela filiação ao MDB surgiu da vontade de atuar em projetos em prol do aumento da representatividade feminina na política brasileira. “Estou me filiando ao MDB Mulher (núcleo do partido voltado às mulheres) para incentivar as mulheres a participarem mais da política. Com a minha filiação posso servir de exemplo para que mais mulheres tomem a mesma atitude e busquem ter protagonismo. Fiquei assustada quando foi espalhado de que eu seria candidata. Não está nada certo, não é a prioridade agora, e sim focar na questão das mulheres. O que não significa que lá para frente eu não possa decidir por ser candidata”, afirmou.

Gretchen ainda conversa com a deputada Elcione para acertar como será a cerimônia de filiação. “O convite partiu da deputada e eu aceitei porque sou fã dela, pela atuação dela em defesa das mulheres, assim como sou fã do governador Helder Barbalho. Desde que passei a morar em Belém tenho visto o trabalho deles. Não aceitaria o convite se não partisse de pessoas que eu admiro”, destacou.

Evento

O evento de filiação da Gretchen ao MDB, de acordo com a assessoria da artista, aconteceria nesta terça-feira (17), mas precisou ser adiado. "A cantora tem contrato com uma empresa em São Paulo, que a impede de assumir cargos políticos. Mas garantiu para a deputada Elcione Barbalho, que depois de dezembro, tudo será resolvido", comunicou a assessoria.