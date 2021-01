Governo volta a proibir festas, bares e shows, após aumento de casos de covid-19 no Pará

O governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou, nesta quarta-feira (20), que vai voltar a proibir festas, shows e funcionamento de bares em todo o território paraense. Somente restaurantes poderão funcionar até às 00h, respeitando o distanciamento social e a capacidade de pessoas permitidas. A medida começa a valer nesta quinta-feira (21).

As mudanças serão feitas por meio de decreto, que também deve alterar a bandeira das regiões metropolitana de Belém, Marajó Oriental e Baixo Tocantins, regredindo da verde (risco baixo) para amarelo (risco intermediário).

Pessoal, nesta quinta-feira (21), vamos publicar no Diário Oficial a mudança de bandeiramento de três regiões do estado: Região Metropolitana de Belém, Baixo Tocantins e Marajó Oriental. Esses locais passarão do verde para o amarelo. pic.twitter.com/BIMBHHTar8 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 20, 2021

Segundo Helder Barbalho, as medidas estão sendo tomadas devido à pressão no sistema de saúde e aumento na incidência viral nos municípios que fazem divisa com o estado do Amazonas.