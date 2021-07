Governo licita nesta quinta (08) concessão de 1.009 quilômetros das rodovias BR-163 e BR 230

Nesta quinta-feira (08), o Governo Federal licita a concessão de 1.009 quilômetros das rodovias BR-163 e BR-230, que ligam o Mato Grosso a portos no Pará, hoje uma das principais rotas de escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste.

O edital prevê um prazo de concessão de apenas dez anos, bem inferior aos 25 a 35 anos de concessões rodoviárias no país, já que a expectativa é que o fluxo de cargas caia abruptamente com o início das operações da Ferrogrão, ferrovia que fará o mesmo trajeto.

Os investimentos previstos, principalmente na construção de acostamentos e acessos a terminais graneleiros no Pará e em melhorias nos trechos urbanos, somam R$ 1,87 bilhão. Já os custos de operação durante o prazo de concessão estão estimados em R$ 1,2 bilhão.

O trecho que será licitado nesta quinta foi pavimentado com recursos do governo e hoje já movimenta cerca de 15 milhões de toneladas de grãos por ano. Como o investimento inicial é baixo, o leilão não seguirá o modelo híbrido inaugurado pelo governo na licitação da BR-153, em abril. O leilão da BR-163 será disputado apenas pela menor tarifa, com um valor teto de R$ 8,56 para cada cem quilômetros. O edital prevê três praças de pedágio, uma delas com a tarifa de R$ 65,93, cobrados apenas de veículos com mais de quatro eixos.



De acordo com a secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa, a BR 163, é um projeto de transição, que vai suportar a carga enquanto não tiver a Ferrogrão, que é o projeto permanente para Arco Norte. O projeto ferroviário é uma das principais apostas do Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro, que aguarda liberação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para lançar o edital. Diante do impasse, o leilão da Ferrogrão deve ser adiado para 2022.