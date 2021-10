Governo federal lança novos editais para qualificar jovens carentes

Jovens carentes de todos o país estão tendo a possibilidade de ter seu próprio negócio por conta do Programa Horizontes, lançado em outubro de 2020 pela Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Como reforço do programa, no último dia 25 o governo federal lançou quatro novos editais para selecionar organizações da sociedade civil que vão atuar no treinamento e qualificação desses jovens por meio do programa federal.

Um dos projetos do Programa Horizontes é o “Jovens Empreendedores do Marajó”, que está qualificando 500 jovens de 11 municípios do arquipélago do Marajó, no Pará. Gabriel Dantas Moro, morador de Cachoeira do Arari, é um dos beneficiados com a iniciativa. “Aqui no nosso Marajó, até que o projeto nos abrangesse, nós não tínhamos experiência, não tínhamos conhecimentos. Então, esse curso chegou na hora certa, ele veio para nos ajudar muito e, futuramente, eu pretendo ser um jovem empreendedor do Marajó”, ressaltou.

Em um período de 12 meses, os jovens do Marajó fazem cursos, oficinas e palestras, online e presencial, para promover a capacitação, emancipação e inclusão no mercado de trabalho.

O programa Horizontes busca aumentar a qualificação dos jovens para a criação e manutenção dos próprios negócios, criar oportunidades de emprego e geração de renda, além de aperfeiçoar iniciativas já existentes por meio de orientação especializada. Com esta oportunidade, os jovens participam de cursos, palestras e mentorias e aprendem conceitos como criação de marca e identidade, gerenciamento de negócios, entre outros,

Os projetos selecionados também fazem o diagnóstico das dificuldades e necessidades dos jovens que têm interesse em empreender e visa estimular o empreendedorismo e a inovação entre jovens de 18 a 29 anos, principalmente os que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Os editais contemplam propostas para qualificar jovens de aldeias indígenas, de povos e comunidades tradicionais, de egressos do sistema socioeducativo e em acolhimento. Essas entidades têm até o dia 15 de novembro para enviar as propostas para ações de empreendedorismo que contemplem jovens de aldeias indígenas, de povos e comunidades tradicionais, de egressos do sistema socioeducativo e jovens em acolhimento. Cada edital prevê a liberação de R$ 400 mil para realizar o projeto.

“É com grande alegria que anunciamos a publicação de mais quatro editais de chamamento público do programa Horizontes, que esse mês está completando um ano. Serão milhares de jovens em situação de vulnerabilidade social beneficiados pelos projetos selecionados. Toda a sensibilidade do nosso ministério está refletida na escolha dos públicos alvo deste ano. É todo mundo cuidando de todo mundo e ninguém fica para trás”, afirmou a secretária nacional de juventude, Emilly Coelho.