Governo do Pará vai zerar conta de água de quem consome até 20m³

O programa Água Pará foi lançado nesta quinta-feira (30) em cerimônia realizada na Praça da Caixa da Água, dentro do complexo da Companhia de Saneamento do Pará que fica no bairro de São Brás, em Belém.

O evento teve a presença do governador Helder Barbalho (MDB) e contou com a entrega simbólica de nove contas quitadas de participantes do programa.

Ao todo, o Água Pará irá zerar a cobrança de 235 mil residências no estado com consumo até 20 metros cúbicos mensais.

“Esse benefício veio ajudar bastante, no final do mês tenho uma conta a menos para pagar, eu estava pagando em média R$70,00 e agora não vou mais me preocupar com a conta de água, já vou usar esse dinheiro para pagar outra dívida”, disse Cleide Ferreira, moradora do Curió Utinga beneficiada pelo programa.

Para ser contemplada, a unidade familiar precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Programa Água Pará foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará e os demais beneficiados começarão a receber as contas quitadas na própria residência.

Diariamente, os dados estão sendo cruzados e as contas dos beneficiados serão enviadas.

Durante discurso, Helder teceu elogios à Cosanpa e avaliou que o programa Água Pará reflete uma Cosanpa "fortalecida" pelos investimentos e gestão que iniciou no governo dele, em 2019.

"Muitas pessoas criam dívidas ou acabam optando pela ilegalidade, fazendo o que nós estamos acostumados a chamar de gato. Sabendo da dificuldade dessas famílias, a Companhia de Saneamento me apresentou essa proposta", afirma.

Nas contas de Helder, mais de um milhão de paraenses serão contemplados pelo programa.

"Em um estado de oito milhões de habitantes, estamos falando de praticamente um oitavo da população", afirmou.

O governador também aproveitou para elogiar os funcionários da Companhia, que segundo ele vive um momento importante de reestruturação e de avanço de obras, o que justifica o que ele classificou como "alguns tormentos", referindo-se às obras de troca de tubulações subterrâneas.

Barbalho também enxergou na ocasião uma oportunidade para desmentir uma mentira frequente observada nas redes sociais e que tem sido endossada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido): a de que o vilão do preço da gasolina seria o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de responsabilidade dos estados, já que ele corresponderia a mais de 50% do preços dos combustíveis. O encargo é de, na verdade, 28%.

"Se a gasolina está cara, é por conta da Petrobrás. Se a o gás está caro, é por conta da Petrobrás. Se a energia está cara, é por conta da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora com a água, que é de nossa responsabilidade, o que o governo do estado pode fazer para melhorar a vida da população, o governo faz", afirmou.

"Pensamos esse programa com o auxílio de vários consultores. Trabalho há mais de 40 anos no saneamento e, no Brasil, nunca vi um programa com esse porte, esse foco, essa magnitude", disse o presidente da Cosanpa, José Antônio De Angelis

A iniciativa faz parte de um pacote de medidas do governo do Pará que visa minimizar os impactos socioeconômicos negativos causados pela pandemia de covid-19, com foco nas famílias mais vulneráveis.

As ações incluem, por exemplo, o Vale-Gás e a CNH Pai D'Égua, com ações gerenciadas e fiscalizadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Para o titular da pasta, as iniciativas ajudarão a economia paraense já que as pessoas gastarão menos recursos com necessidades domésticas básicas e poderão consumir mais.

"Diminuindo as despesas das famílias, a nossa expectativa é que essa população possa se dedicar a custear outras necessidades, garantindo um pouco mais de tranquilidade ao nosso povo e assistência aos mais vulneráveis", avaliou o secretário Inocencio Gasparim.