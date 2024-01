Governo do Pará destaca inovações sustentáveis na 54ª edição do Fórum Econômico Mundial em Davos

O Estado do Pará está presente na 54ª edição do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, Suíça, destacando-se por suas iniciativas pioneiras em bioeconomia, restauração florestal e rastreabilidade na cadeia da pecuária. O governador Helder Barbalho participa do evento, que reúne líderes globais e empresariais para discussões sobre a economia.

Pela terceira vez no Fórum, o Pará chega ao evento com resultados significativos de suas políticas de conservação florestal e desenvolvimento. A capital paraense, Belém, confirmada como sede da COP 30 em novembro de 2025, agrega importância ao momento. Reduzir o desmatamento em 21% em 2023 e implementar 45 ações do Plano Estadual de Bioeconomia em um ano são conquistas destacadas pelo governador.

VEJA MAIS

Helder Barbalho ressalta a relevância do Plano Estadual Amazônia Agora na transição para uma economia de baixo carbono e valorização da floresta. "Chegamos a Davos com um importante caminho percorrido. Desde a implementação do Plano Estadual Amazônia Agora, estamos registrando resultados importantes, como a redução de 21% do desmatamento, no ano passado, e também com resultados de impacto em nossa estratégia estadual de bioeconomia, que é a chave para garantirmos a transição para uma economia de baixo carbono em nosso estado, com valorização da floresta viva", explica o governador.

O convite ao governador para participar do evento foi feito durante a Semana do Clima em Nova York, durante reunião com representantes do Fórum Econômico Mundial. Em Davos, Helder busca investimentos estrangeiros para o desenvolvimento sustentável do Pará e da Amazônia, fortalecendo parcerias público-privadas.

O' de Almeida: Pará se consolida como player global

Mauro O’ de Almeida, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), destaca a consolidação do Pará como player global. "Esta é mais uma oportunidade que o Estado do Pará tem para mostrar as oportunidades que hoje nós temos, em termos de investimentos, em um ambiente qualificado e propício para abrirmos o nosso leque de políticas e estratégias que, em parceria com a iniciativa-privada, ganharão tração e devem proporcionar os resultados que queremos. Nos últimos anos, o Pará ganhou espaço no cenário internacional, graças ao pioneirismo do governador Helder Barbalho, e o nossa participação no Fórum de 2024 representa, além de mais uma oportunidade, a consolidação do Pará como um player global cada vez mais relevante",

O Fórum Econômico Mundial 2024, com o tema "Reconstruindo a Confiança", destaca a inteligência artificial como força motriz da economia, além de abordar questões ambientais, sociais e de governança. O evento reforça a posição do Pará como protagonista na promoção da bioeconomia, economia verde e inovações tecnológicas.