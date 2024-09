Estado investe R$ 72 milhões no Programa Bora Belém

Com investimento de R$ 72 milhões, o Governo do Pará já atendeu 17 mil famílias pelo Programa Bora Belém, do qual participa com 50% dos recursos investidos. A iniciativa, em cooperação com a Prefeitura da capital, ajuda famílias inseridas no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal, que se encontram na faixa ou abaixo da linha da pobreza, a garantir o acesso a um suporte financeiro essencial.

O Programa Bora Belém foi criado em 2021 como uma política pública de cooperação técnica entre Governo do Pará e Prefeitura de Belém, para auxiliar famílias mais carentes durante a pandemia de Covid-19.

O benefício do Programa é de até R$ 450,00, dividido em três faixas. A primeira beneficia mulheres com um filho, que recebem R$ 150,00; com dois ou três filhos, R$ 300,00, e com quatro ou mais filhos, R$ 450,00.

Compromisso - O secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocêncio Renato Gasparim, destaca a importância dessa iniciativa para famílias vulneráveis na capital paraense.

"O governo do Pará tem um compromisso com todas as prefeituras do Estado para criar e implantar programas de distribuição de renda às famílias mais vulneráveis. Este Programa incrementa e distribui uma renda mensal essencial, principalmente para famílias em grande vulnerabilidade, como aquelas compostas por mães solo, que precisam dessa complementação de renda", ressaltou o titular da Seaster.

Os beneficiários são registrados pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), vinculada à Prefeitura de Belém.