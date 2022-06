Governo brasileiro parabeniza presidente eleito da Colômbia com 2 dias de atraso

O governo brasileiro emitiu nota nesta terça-feira (21) parabenizando o presidente eleito da Colômbia, senador Gustavo Petro, por sua vitória eleitoral no último domingo. A nota vem dois dias depois da proclamação da vitória. O esquerdista foi eleito em segundo turno com 50,44% dos votos válidos e derrotou o populista de direita Rodolfo Hernández. As informações são da Agência Estado.

"O governo brasileiro congratula o senador Gustavo Petro por sua eleição à Presidência da Colômbia. Ao desejar ao presidente eleito êxito no desempenho de suas funções, o Governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade e o aprofundamento das relações bilaterais com a Colômbia, com vistas ao bem-estar, prosperidade, democracia e liberdade de nossos povos", afirma o Ministério de Relações Exteriores.

O presidente Jair Bolsonaro ainda não desejou sorte a Petro. A demora em acenos oficiais tem sido uma constante na eleição de políticos de esquerda, como ocorreu no Chile após Gabriel Boric vencer a disputa.