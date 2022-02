Governo anuncia adesão do Brasil ao programa que facilita a entrada nos EUA; veja como participar

O Brasil concluiu, nesta segunda, o processo de adesão ao programa "Global Entry", que facilita a entrada de viajantes nos Estados Unidos. Segundo o anúncio do Governo Federal, o programa permite o ingresso nos EUA sem passar pelas filas de imigração. As informações são do G1 Nacional.

A medida não altera a exigência de visto e nem as regras para a concessão do documento.

Saiba o que é preciso para participar do "Global Entry"

Se inscrever pela plataforma do programa; Pagar taxa de inscrição no valor de U$ 100 (não reembolsáveis); Cumprir o processo de registro e avaliação prévia; Ser aprovado pela Autoridade de Aduanas dos EUA.

Segundo o governo, a simplificação dos trâmites para viajantes brasileiros nos EUA estimulará contatos empresariais, interação cooperativa e turismo, e o fortalecimento das relações entre os países.

"O GE é um programa do governo americano que permite a liberação rápida no controle do passaporte, no momento da chegada aos EUA. Ele é administrado pela Autoridade de Aduanas e Proteção de Fronteiras daquele país (CBP, na sigla em inglês) e dele participam, atualmente, 11 jurisdições", informou o governo.