Governador recebe imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Como parte da agenda de programações que antecedem o Círio 2021, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou, na tarde desta quinta-feira (07) o Palácio dos Despachos, Sede do Poder Executivo Estadual, em Belém. A imagem foi recepcionada pelo governador Helder Barbalho, pela primeira-dama, Daniela Barbalho, e pelos servidores públicos do local.

O momento de celebração foi no hall de entrada do Palácio e foi marcado por momentos de reflexões, orações e renovação de fé. O padre João Monetti celebrou uma missa, que seguiu os protocolos de saúde, mantendo-se o distanciamento social e o uso de máscara por todos os presentes.

Por meio das redes sociais, o governador publicou um registro do momento em que aparece segurando a imagem ao lado da primeira-dama. No local, ele ressaltou que o momento é de reflexão pelos desafios e vidas ceifadas por conta da pandemia da covid-19.

O chefe do Poder Executivo ponderou a importância de valorização da família e amor ao próximo. Helder Barbalho também falou da expectativa que, em 2022, o Círio possa ser realizado no formato padrão com a tradicional procissão.

“Importante darmos valor à cada graça alcançada e, acima de tudo, compreendermos que estamos aqui é um gesto de Deus. Quantas vidas foram perdidas nesta pandemia? Estamos vivendo momentos que ficarão marcados para a humanidade. Agradeço a todos os servidores que cooperam comigo para gerenciarmos esse Estado e, particularmente, Nossa Senhora de Nazaré por nos proteger ao longo de todo esse caminho”, ressaltou o governador.

Círio 2021

Neste ano, a festa de grande espiritualidade do povo paraense terá como tema “O Evangelho da família na casa de Maria”. O Círio 2021 será no próximo domingo (10) e, pelo segundo ano consecutivo, terá programação adaptada devido à pandemia da covid-19. Não haverá romarias e a imagem percorrerá os trajetos em carro do Corpo de Bombeiros.

Após visitar o Palácio dos Despachos, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré seguiu para visitar outras pastas do Complexo do Governo.