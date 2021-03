Governador amplia horário do toque de recolher na Região Metropolitana de Belém

Ao lado dos prefeitos da Região Metropolitana de Belém, o governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou a manutenção do toque de recolher para a capital e demais municípios da RMB, e ampliou o horário da medida, que agora começa a valer a partir das 21h até às 5h. A decisão foi comunicada em coletiva de imprensa realizada na noite desta terça-feira (9).

Além da manutenção do toque de recolher e do novo horário da medida restritiva, Helder anunciou a redução do horário de funcionamento de shoppings center no Estado, que agora poderão abrir de 11h às 19h. Academias e cinemas ficarão fechados por sete dias. O comério de rua também terá novo horário: 10h às 17h.

A manutenção é resultado da avaliação das medidas restritivas anunciadas na semana passada, no dia 3, quando o governador, acompanhado de cinco prefeitos da Grande Belém, comunicou o toque de recolher entre 22h e 5h em todo o território paraense. A análise foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em conjunto com os demais órgãos que fazem parte do programa Retoma Pará, conjunto de ações responsável pela retomada e controle de atividades econômicas durante a pandemia. A vigência do toque de recolher e demais restrições anunciadas na semana passada terminaria nesta quinta-feira (10).

Assista à coletiva: