Governador Helder Barbalho defende voto eletrônico: 'tenho absoluta confiança'

Os chefes dos governos de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e do Pará, Helder Barbalho (MDB) criticaram nesta quarta-feira (4) a proposta bolsonarista do voto impresso e reafirmaram sua confiança no sistema de votação eletrônico supervisionado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Eles foram questionados sobre o assunto por jornalistas, durante participação um evento sobre meio ambiente promovido pela Embaixada do Reino Unido, em Brasília. As informações são da Folha de S. Paulo.

Para o governador do Pará o Brasil é "referência no seu modelo de voto" e é preciso fortalecer o TSE.

"Primeiramente o Brasil é uma referência de voto e no seu modelo eleitoral. E nós devemos fortalecer esse modelo e, acima de tudo, fortalecer o Tribunal Superior Eleitoral. Compreendo que o Brasil pode sim cada vez mais aprimorar o uso da tecnologia, mas tenho absoluta confiança na credibilidade do processo eleitoral brasileiro", afirmou. "Devemos cada vez mais apostar na relação harmônica entre os Poderes; seja o Poder Executivo nacional, sejam os Poderes Executivos locais, junto ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Ministério Público, e todos buscarem a harmonia. O Brasil deve ter foco nos seus verdadeiros adversários: o combate ao desemprego, à desigualdade social, a busca pela justiça em favor da população e o combate á pandemia para que viremos a página e consigamos construir um futuro melhor", completou Helder.

Nos últimos dias, Bolsonaro tem atacado o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, e denunciado —sem apresentar provas— a existência de uma suposta fraude no sistema eleitoral brasileiro.

Nesta quarta, durante a entrevista dos governadores, as críticas mais duras contra o projeto do voto impresso vieram de Zema, que é próximo a Bolsonaro.

"Eu sou totalmente favorável ao voto que já me elegeu, que elegeu diversos governadores, e ex-presidentes. Eu não imprimo minha conta bancária, não imprimo o extrato do meu cartão de crédito e acho que 99% da população não faz isso. O meio digital veio para ficar, existe auditoria digital, então é o mundo moderno. Hoje nós não usamos mais papel carbono. Acho que querer imprimir [o voto] é a mesma coisa que não confiar numa copiadora e querer papel carbono", declarou o governador mineiro, que disse ainda lamentar a crise institucional aberta com os ataques de Bolsonaro a Barroso e ao sistema eleitoral.

"Eu lamento muito porque isso não coloca arroz, carne e feijão no prato do brasileiro e também não coloca vacina no braço. Eu vejo isso semelhante a uma guerra civil. Nós precisamos de união, de diálogo e de resolver o problema desse povo tão sofrido, tanto o mineiro como o brasileiro. É hora de nós trabalharmos em prol de reformas, em prol de um Brasil do futuro, e não ficarmos aí com polêmicas que eu julgo totalmente desnecessárias", afirmou.

Na mesma linha, Casagrande classificou as investidas de Bolsonaro contra o Judiciário como algo "muito ruim para a democracia brasileira".

"Os países só prosperam quando têm estabilidade institucional. Infelizmente, desde o primeiro momento do governo Bolsonaro tem tido confronto entre o Poder Executivo e as demais instituições. Era com o Congresso, agora é com o TSE, já foi com o STF [Supremo Tribunal Federal]. Esse tipo de comportamento é muito ruim para a democracia brasileira, cria instabilidade interna e externa. Capital estrangeiro foge do Brasil, então assim: nós estamos num ambiente de confronto permanente. É o estilo do presidente Bolsonaro, mas é um estilo que não ajuda o país", disse.

Para Casagrande "não há necessidade do voto impresso" e nunca houve um "questionamento objetivo" contra o uso de urnas eletrônicas.

"É um assunto que não tem tanta importância quanto está se dando, porque nós já temos eleições que já foram feitas, [e] todas elas não tiveram um questionamento objetivo —não teve nenhum fato concreto com relação ao questionamento. Então é um debate que pode ser feito, mas não tem a prioridade que se está colocando e não tem a mobilização que quer se fazer em torno desse tema."

Bolsonaro defende um modelo de voto impresso —que ele diz ser "auditável" e "democrático".

Atualmente, tramita no Congresso uma PEC nesse sentido, mas uma articulação de diversos partidos, inclusive de aliados do Planalto, criou uma frente para derrubar a proposta.

Na sua defesa do voto impresso, o presidente chegou a ameaçar a realização do pleito no ano que vem, caso não haja mudança no atual sistema eletrônico de votação. "Sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição”, disse Bolsonaro no domingo (1º), numa videochamada a manifestantes que estavam em frente ao Congresso Nacional.

O alvo preferencial de Bolsonaro tem sido Barroso, presidente do TSE. Em reação às ameaças de Bolsonaro, a corte eleitoral tomou, na segunda (2), a ação mais contundente desde que o presidente começou a fazer as ameaças de impedir as eleições em 2022: aprovou, por unanimidade, a abertura de um inquérito e o envio de uma notícia-crime ao Supremo para que o chefe do Executivo seja investigado no inquérito das fake news.