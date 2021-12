Governador Helder Barbalho anuncia abono salarial de R$ 2,5 mil a R$ 5 mil para professores

O governador Helder Barbalho anunciou, em vídeo publicado nas redes sociais, que está enviando para a Assembleia Legislativa do Pará um Projeto de Lei que vai possibilitar o incremento na renda dos professores do Estado, por meio do abono do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

Quem tem até 100 horas, vai receber até R$ 2,5 mil. Aqueles que têm até 150, vão receber R$ 3,5 mil. Para os que têm até 200 horas, o abono salarial será de R$ 5 mil.

Segundo o governador, o pagamento começa ainda neste mês de dezembro.

“É mais uma iniciativa de valorização aos nossos professores e professoras”, afirmou.