Governador do Pará participa de reunião com a AGU para discutir sobre regularização fundiária

O governador do Estado, Helder Barbalho, se reuniu com o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para discutir sobre a regularização fundiária em áreas produtivas no Pará. O encontro aconteceu nesta terça-feira (28), em Brasília.

"Estamos aqui em Brasília para tratar e encontrar formas de mediar os conflitos em algumas áreas do Estado, para podermos, com bom senso, com diálogo, conciliar as diversas, intenções, interesses de gente que ocupa particularmente a gleba Maguari, na região de São Félix do Xingu, da mesma forma também a área da Cachoeira Seca e Ituna Tatá, para que nós possamos construir soluções que garantam o direito aos proprietários rurais, às áreas de assentamento, às áreas urbanas, e também preserve o direito, dos povos indígenas", destacou o governador.

Para Jorge Messias, advogado-geral da União, a presença do governador Helder neste encontro é de suma importância, assim como os temas discutidos. “O governador nos trouxe três casos muito importantes com zonas de conflito no estado do Pará, e nós assumimos o compromisso com a Advocacia-Geral da União, de colocar os nossos procuradores para construir, com o estado do Pará, com os técnicos do estado do Pará, a partir da delegação de parlamentares também, que estiverem conosco, soluções que busquem a pacificação social, a segurança jurídica, a regularização dessas áreas”, disse Jorge Messias.

A reunião contou também com a participação dos deputados estaduais Torrinho Torres e Eraldo Pimenta, além do presidente do Instituto de Terras do Pará, Bruno Kono.