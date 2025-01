Governador do Pará e Vale debatem projetos de sustentabilidade no Fórum Econômico Mundial

O governador do Pará, Helder Barbalho, que também preside o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL) e será anfitrião da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), marcada para novembro deste ano em Belém, iniciou sua participação no Fórum Econômico Mundial 2025 (WEF) nesta segunda-feira (20), em Davos, Suíça.

O primeiro compromisso do governador foi uma reunião bilateral com Gustavo Pimenta, presidente da Vale. Durante o encontro, foi reafirmado o interesse da empresa em ampliar parcerias com o Governo do Pará em políticas públicas ambientais e projetos de desenvolvimento sustentável.

"Na reunião com a Vale, discutimos o progresso de diversos projetos em parceria, incluindo novos empreendimentos econômicos no setor de mineração, além do apoio ao Parque de Bioeconomia, ao Porto Futuro II, ao Parque da Cidade e outras iniciativas. Também abordamos a concessão de áreas para projetos de restauração florestal no estado", destacou o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão.

O encontro ocorreu na Brazil House, um espaço criado pela primeira vez no Fórum Econômico Mundial para representar o Brasil. A estrutura foi desenvolvida em parceria com empresas como BTG Pactual, Ambipar, Be8, JHSF, Gerdau, Randcorp e Vale.

A Brazil House servirá como palco para discussões sobre temas estratégicos, incluindo sustentabilidade, transição energética, biotecnologia e o papel do Brasil na nova economia, envolvendo autoridades e especialistas de relevância global.