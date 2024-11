Ministro Jader Filho destaca crédito de carbono e investimentos do país no G20 Social

Durante a participação no painel sobre “Financiamento de Ação Climática”, do G20 Social, na manhã deste sábado (16), o ministro das Cidades Jader Filho defendeu o mecanismo de crédito de carbono, lançado no Pará pelo governador Helder Barbalho (MDB), como forma de compensação financeira para moradores do interior do Brasil aliada à defesa das florestas.

Além da preservação, o ministro também ressaltou que o cuidado ao meio ambiente deve estar alinhado ao cuidado com as pessoas que residem na região. “Para proteger a Floresta, o Meio Ambiente não basta comando e controle. Tem que cuidar das pessoas. Levar infraestrutura, água de qualidade, saneamento básico, bons empregos, cuidar da saúde e da educação”, declarou.

Jader Filho destacou que as seleções do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, não são mais definidas exclusivamente pelos técnicos ou pelo ministério, mas que há conciliação com os prefeitos e governadores. “Os prefeitos é que sabem onde estão suas dores”, frisou.

Com este método de contribuição, houve mudanças na distribuição dos investimentos dos recursos federais. Os investimentos deixaram de ser feitos pelo número de habitantes, que acabavam beneficiando as regiões mais desenvolvidas, e passaram a destinar os recursos onde está a maioria da população que necessita melhorar a qualidade de vida, conforme explicou Jader Filho.

Participaram também os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Paris, Anne Hidalgo. Estava ainda a Diretora-Executiva da ONU-HABITAT, Ana Claudia Rossbac.