Gleisi diz que senadores foram ofensivos e comportamento com Marina Silva é 'inadmissível'

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu nesta terça-feira, 27, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ao comentar sobre o bate-boca na Comissão de Infraestrutura do Senado, Gleisi disse que os senadores Plínio Valério (PSDB-AM) e Marcos Rogério (PL-RO) agiram como agressores e tiveram comportamento "inadmissível".

"Inadmissível o comportamento do presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, e do senador Plínio Valério, na audiência de hoje com a ministra Marina Silva. Totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula à ministra Marina Silva", disse Gleisi.

Na sessão desta terça, Marina deixou a audiência pública do Senado após uma série de discussões com oposicionistas. A chefe do Meio Ambiente disse ter se sentido desrespeitada no encontro, convocado para debater a criação de unidades de conservação na Margem Equatorial.

A tensão chegou ao ápice quando o líder do PSDB, senador Plínio Valério (AM), afirmou que "a mulher Marina merecia respeito, a ministra não". Marina exigiu um pedido de desculpas para continuar, mas não foi atendida.

O presidente da Comissão de Infraestrutura (CI), senador Marcos Rogério (PL-RO), reclamou da postura da ministra e cortou o microfone dela pelos minutos finais da audiência. Segundo Marcos Rogério, a ministra estava "provocando".