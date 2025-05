Ministra Marina Silva se manifesta após deixar audiência no Senado: ‘não posso aceitar ser agredida’

A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, prestou esclarecimentos após deixar a audiência no Senado Federal a qual tinha sido convidada a falar nesta terça-feira (27/05). Por meio do seu perfil nas redes sociais, a ministra rebateu a postura dos parlamentares, apontando violência durante o seu discurso.

De acordo com a ministra, ela foi desrespeitada pelo senador Plínio Valério. “Após mais uma agressão do senador Plínio Valério, lhe dei a opção de pedir desculpas, mas ele se negou. Por isso me retirei da sessão. Não posso aceitar ser agredida e não posso me calar quando atribuem a mim responsabilidades que não são minhas”, declarou.

Marina Silva destacou que não foi a primeira vez em que o episódio aconteceu. “Ouvir de um senador que não me respeita como ministra, não me deu outra opção a não ser deixar a sessão. Ainda mais porque essa agressão veio do mesmo senador que, na outra vez em que estive no Senado, também como convidada, disse que foi muito dificil para ele me ouvir durante seis horas e 10 minutos sem me enforcar. E hoje ele, novamente, veio me agredir”, apontou.

A audiência na Comissão de Infraestrutura (CI) foi convocada para debater a aceleração da criação das unidades de conservação marinha na Margem Equatorial.