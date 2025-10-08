Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Genial/Quaest: Lula recupera apoio entre mulheres, nordestinos e católicos

Estadão Conteúdo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 7, mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ganhar apoio entre mulheres, nordestinos, católicos e beneficiários de programas sociais. Os segmentos foram decisivos para sua eleição em 2022.

Entre as mulheres, que compõem a maioria do eleitorado brasileiro, a aprovação (52%) superou a desaprovação (45%) pela primeira vez em cinco meses. Em setembro, quando foi realizada a última sondagem, os dois índices estavam empatados em 48%.

A tendência positiva se repete entre os beneficiários do Bolsa Família. Nesse grupo, a aprovação passou de 64% em setembro para 67% em outubro e a desaprovação caiu de 32% para 31%. Em comparação com o mês de maio, o salto é ainda maior: de 51% para 67% de aprovação, e de 44% para 31% de reprovação.

Na segmentação por religião, Lula mostra melhora entre os católicos, com a aprovação subindo de 51% para 54% e a desaprovação caindo de 46% para 44%. Entre os evangélicos, a variação foi mínima: 63% reprovam o governo (antes 61%), contra 34% que o aprovam (antes 35%).

No Nordeste, o índice de aprovação do governo subiu de 60% para 62%, enquanto a desaprovação oscilou de 37% para 36%.

O levantamento da Quaest desta quarta-feira também aponta melhora da avaliação do governo Lula no Sudeste, região que concentra quase metade do eleitorado brasileiro.

Em maio, o governo Lula era aprovado por apenas 32% dos eleitores da região, contra 64% de desaprovação. Agora, os números mostram uma recuperação: 44% de aprovação e 52% de reprovação, reduzindo a diferença de 32 para 8 pontos percentuais.

Apesar da recuperação em faixas importantes do eleitorado, o petista ainda enfrenta resistência em segmentos como o dos evangélicos e o dos moradores do Sul do país, considerados desafios às suas chances de reeleição em 2026. No Sul, 56% ainda desaprovam a gestão, mas o índice era de 60% em setembro. Os que aprovam aumentaram de 39% para 41% em outubro.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em entrevistas presenciais realizadas com pessoas com 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/GOVERNO/AVALIAÇÃOPESQUISA/GENIAL/QUAEST/APOIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

08.10.25 15h43

Lula e Tarcísio antecipam disputa eleitoral, contatam deputados e medem forças em MP do IOF

08.10.25 14h38

Genial/Quaest: Lula recupera apoio entre mulheres, nordestinos e católicos

08.10.25 14h38

CCJ da Câmara aprova barrar processo contra Gustavo Gayer no STF por crimes contra a honra

08.10.25 13h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

hospedagem

No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’

Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

02.10.25 14h58

FRAUDE?

Conta de morador do Pará é envolvida em tentativa de fraude no INSS contra Lula

PF investigou tentativa de transferir a aposentadoria de R$ 12,5 mil do presidente para a conta de um morador do Pará

01.10.25 16h45

VEJA O VÍDEO!

Prefeito de Breves pede universidade e área de livre comércio no Marajó durante visita de Lula

Pedidos foram feitos durante a agenda do presidente no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2)

02.10.25 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda