Política

Política

'Gás do Povo, lançado pelo governo, é um grande avanço para o Brasil', diz Hugo Motta

Na sequência, Motta diz que as famílias beneficiadas terão acesso à recarga de botijões de gás de forma gratuita

Estadão Conteúdo
fonte

Hugo Motta (Mário Agra/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), publicou um vídeo na rede social Instagram em que enaltece o programa Gás do Povo, lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para oferecer gás de cozinha gratuitamente a 15 milhões de famílias.

Na postagem, desta quinta-feira, 29, Motta reafirma a previsão de que ocorra na semana que vem a votação da Medida Provisória que viabiliza o programa. "O programa Gás do Povo, lançado pelo governo federal, é um grande avanço para o Brasil. Por isso, já na semana que vem, quando a Câmara retoma os seus trabalhos, votaremos a Medida Provisória que cria o programa", declarou o presidente da Câmara.

O parlamentar prossegue: "Milhares de pessoas que cozinham com lenha passarão a cozinhar com gás, em segurança, sem prejudicar a saúde. Esta matéria não é sobre gás, é sobre inclusão energética. Esta ação beneficiará 15 milhões de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social".

Na sequência, Motta diz que as famílias beneficiadas terão acesso à recarga de botijões de gás de forma gratuita. Segundo ele, são 10 mil postos de revenda já credenciados. "O programa dá dignidade, desaperta o orçamento familiar e dá cidadania", afirma. "Se é bom para os brasileiros, é compromisso deste presidente e da Câmara dos Deputados. O trabalho continua", conclui.

De acordo com a pauta da Câmara publicada mais cedo, os deputados realizarão a votação da Medida Provisória na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro.

Política
.
