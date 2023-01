STF: Fux dá o 7º voto para manter afastamento de Ibaneis e prisão de Torres

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o relator Alexandre de Moraes e deu o sétimo voto apoiando a determinação de afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do DF ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres. As informações são da Agência Estado.

Além de Moraes, mais cedo, a Corte formou maioria com os votos dos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.

A votação fica aberta por toda esta quarta-feira (11), e ainda devem votar os ministros André Mendonça e Kássio Nunes Marques - indicados por Bolsonaro - e a presidente do STF, Rosa Weber, que costuma ser a última a votar.