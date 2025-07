Fundador do Grupo Mônaco, empresário Armindo Denardin morre aos 79 anos

O empresário Armindo Denardin, fundador do Grupo Mônaco, morreu, nesta quarta-feira (16) aos 79 anos, em São Paulo. Natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, foi uma liderança política e empresarial e, também, prefeito de Altamira, no Pará, e deixou um grande legado apoiando projetos de infraestrutura e desenvolvimento da região da Transamazônica e Xingu.

O Grupo Mônaco comunica o falecimento de seu fundador, Armindo Denardin. "É com extremo pesar que o Grupo Mônaco comunica o falecimento do empresário e fundador do Grupo, Armindo Denardin, aos 79 anos, ocorrido nesta quarta-feira (16), em São Paulo. Natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Armindo Denardin foi um visionário e sonhador, deixando um legado de empreendedorismo e liderança ao contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e humano das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país", informa.

Ainda segundo a nota, o trabalho em prol do crescimento e consolidação do grupo ao longo de mais de três décadas teve início em 1977 quando o então professor de Matemática, Armindo Denardin, deixou o Paraná e foi para Altamira, município distante a 455 km de Belém (PA), onde fundou a Altavei, concessionária de veículos Volkswagen, na época em que a cidade começava a se transformar com a construção da Rodovia Transamazônica. Sob a liderança de Armindo Denardin até 2006 o Grupo Mônaco ampliou suas operações de concessionárias de veículos, motocicletas e caminhões. Essa diversificação demonstra sua habilidade em identificar oportunidades e adaptar-se às demandas do mercado.

Armindo também se destacou no agronegócio, principalmente na pecuária. Com a Agropecuária Pinguim desenvolveu genética bovina, através de transferência de embriões e fertilização em vitro, disponibilizando genética de ponta para todo o Brasil. Além de sua trajetória empresarial, afirma ainda o Grupo Mônaco, Armindo Denardin também se dedicou à carreira política. Ele foi prefeito de Altamira pelo PMDB, entre 1989 e 1992. Durante seu mandato, esteve envolvido em diversos eventos e iniciativas locais no cenário paraense.

Desde o ano de 2006, seu filho Rui Denardin assumiu o controle do Grupo com suas 3 irmãs: Carla, Karina e Katia, ampliando para os segmentos de locação, consórcio e financeiro. Hoje, o Grupo Mônaco é um conglomerado de empresas atuando em todo Brasil. Com quase cinco décadas de história, o grupo se destaca não apenas pelo seu tamanho, mas pelo impacto positivo que gerou no mercado e na vida das pessoas que participaram dessa jornada. A trajetória de Armindo Denardin é, acima de tudo, uma história de visão, coragem e trabalho.

O velório vai ocorrer, a partir das 10 horas desta quinta-feira (17), na Paróquia Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro, no centro de Altamira. O sepultamento será à tarde, às 15h30, no cemitério São Sebastião, também em Altamira.