Nesta terça-feira (12), o salão nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), foi palco de um evento promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde das Mulheres, presidida pela deputada federal Renilce Nicodemos, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

O evento contou com a participação de vários parlamentares federais, incluindo as deputadas Iza Arruda (MDB-PE) e Erika Kokay (PT-DF), além do deputado Neto Carletto (PP-BA), juntamente com representantes de ministérios e entidades nacionais. Durante o encontro, foram debatidos temas importantes relacionados à saúde e aos cuidados específicos voltados para as mulheres.

Frente Parlamentar realiza evento em alusão ao 'Dia Internacional da Mulher' em Brasília Frente-parlamentar-dia-das-mulheres-brasília.1 Frente-parlamentar-dia-das-mulheres-brasília.2 Frente-parlamentar-dia-das-mulheres-brasília.3 Frente-parlamentar-dia-das-mulheres-brasília.4 Frente-parlamentar-dia-das-mulheres-brasília.5

“Quando eu criei esta Frente Parlamentar, essa iniciativa inédita na Câmara, eu pensei nela como um auxílio ao Governo Federal para ajudar o Ministério da Saúde, tão brilhantemente conduzido por uma mulher, nossa querida ministra Nisia Trindade, a buscar caminhos mais fáceis, mais rápidos e mais eficientes para dar respostas a quem aguarda por meses por um atendimento médico, como uma fila de espera por uma mamografia, por exemplo”, destacou a Renilce Nicodemos.

VEJA MAIS

No evento, especialistas abordaram vários temas relevantes para o universo feminino, como o preocupante aumento dos casos de feminicídio no Brasil, destacado pela delegada Karen Langkammmer, diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Distrito Federal. Já a representante da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama - Recomeçar, Joana Jeker, discutiu como o câncer de mama impacta a vida de inúmeras mulheres.

Além disso, a doutora Daniele Assad Suzuki, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos e membro do Comitê de Mama da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, falou sobre a variedade de tumores ginecológicos e ressaltou a relevância da campanha "Setembro em Flor". Por fim, a médica cardiologista doutora Alexandra Mesquita, do Hospital de Base-DF e membro da diretoria do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia, abordou sobre as doenças cardiovasculares que afetam as mulheres.

"É muito bom poder promover uma mesa de debate com tantas mulheres trabalhando para melhorar a vida de outras mulheres”, destacou a deputada Renilce Nicodemos, ressaltando que a programação foi realizada para conscientizar o público sobre a importância de cuidar da saúde das brasileiras. "Estamos trabalhando, junto ao Governo Federal, para que as mulheres tenham acesso ao atendimento de saúde e mais qualidade de vida", declarou a parlamentar.