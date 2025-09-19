Capa Jornal Amazônia
Flordelis passa mal na prisão: advogada fala em AVC, mas secretaria nega

Ela teria desmaiado e foi levada para o hospital penitenciário, no interior do complexo

Estadão Conteúdo
fonte

O namorado de Flordelis, Allan Soares, diz que a visitou na prisão e relata que ela estava muito prostrada (Fernando Frazão / Agência Brasil)

A ex-deputada federal Flordelis de Souza, de 65 anos, passou mal, nessa quinta-feira, 18, na penitenciária onde cumpre pena pelo assassinato do marido, no Complexo Penitenciário de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ela teria desmaiado e foi levada para o hospital penitenciário, no interior do complexo. A defesa diz que Flordelis teve um princípio de AVC (acidente vascular cerebral) e pede sua transferência para um hospital particular. O argumento é de que ela corre risco de morte permanecendo na unidade.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que não procede a informação sobre princípio de AVC da ex-parlamentar. Ela foi atendida no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho e medicada por quadro de lombalgia.

Segundo a pasta, Flordelis se queixou de mal estar e dores na região lombar. Ela recebeu atendimento ainda na cela e foi levada para o hospital penitenciário. Foi diagnosticado o quadro de lombalgia e, após a intervenção médica, ela foi levada de volta à cela, onde está sob acompanhamento.

A advogada da ex-deputada, Janira da Rocha, afirma que os informes que recebeu da família sobre o estado de saúde de Flordelis indicam a necessidade de transferência imediata.

"A intenção era transferir para um hospital particular, no entanto, a família nos informou que ela não teria mais o plano de saúde, que foi cancelado por falta de condições para pagá-lo. Assim, manteremos o pedido para que vá a uma unidade de saúde pública", disse ao Estadão.

Conforme a defensora, o pedido será encaminhado à Justiça ainda nesta sexta-feira, 19. "A notícia que nos chegou é de que ela teve um início de AVC e que estaria em situação emergencial, mas a verdade é que, além disso, Flordelis acumula problemas cardíacos e sofre com problemas psiquiátricos gravíssimos, que fazem com que o próprio sistema lhe garanta o uso de várias medicações psiquiátricas controladas."

A advogada pondera que, diante de controvérsias sobre o real estado de saúde da detenta, seria mais racional e seguro que ela seja submetida a exames que atestem suas condições reais.

"O Estado, como garantidor da segurança dentro do sistema, deverá garantir sua transferência para um hospital de médio porte que dê conta de esclarecer e tratar sua condição de saúde", diz.

O namorado de Flordelis, Allan Soares, diz que a visitou na prisão e relata que ela estava muito prostrada. Ele espera que a Justiça atenda ao pedido da advogada e permita a transferência para um hospital, fora do sistema prisional. "Ela está em uma situação delicada com crises frequentes. Se nada for feito, ela vai morrer na penitenciária", disse.

Em fevereiro, Flordelis escreveu uma carta à defensora na qual afirmava ter adoecido na prisão. "Estou tendo desmaios, dores fortes. Minha saúde está se deteriorando a cada dia. Sinto que estou morrendo aqui dentro", disse. O documento, encaminhado à Justiça pela defesa, citava uma suposta insuficiência do atendimento médico no presídio.

Segundo a defesa, Flordelis sofre de depressão e crises de ansiedade. Ela usa medicamentos de tarja preta para desses distúrbios e já havia registrado episódios de convulsões em outras ocasiões.

Cantora gospel e pastora, Flordelis dos Santos de Souza foi deputada federal entre 2019 e 2021 pelo PSD, quando foi condenada pelo plenário da Câmara dos Deputados à perda do mandato por quebra de decoro parlamentar.

Flordelis recebeu pena de 50 anos de prisão por ser apontada como mandante do assassinato do marido, o também pastor Anderson do Carmo, morto em 2019. Além dela, dois filhos biológicos - Simone dos Santos Rodrigues e Flávio dos Santos Rodrigues - cumprem pena pelo mesmo crime.

Flordelis

prisão

estado de saúde
