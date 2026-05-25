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Política

Flávio Bolsonaro viaja aos EUA para tentar encontro com Trump; agenda não está confirmada

Viagem marca possível primeira reunião oficial de Flávio Bolsonaro com o ex-presidente norte-americano, em meio à sua pré-candidatura

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Bolsonaro (Bruno Peres/Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, informou ao Senado que ficará fora do País até quinta-feira, 28. Ele embarcou no domingo, 24, para os Estados Unidos, onde pretende ter uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Não foram divulgados detalhes da agenda de Flávio nos Estados Unidos ou quando se encontrará com o presidente americano.

Pode ser o primeiro encontro de Flávio oficialmente como pré-candidato à Presidência com Trump. O senador tem mantido viagens regulares aos Estados Unidos desde dezembro, quando anunciou a intenção de concorrer ao Planalto, incluindo participação no Conservative Political Action Conference (CPAC), um dos maiores eventos conservadores do mundo, em março.

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Na ocasião, Flávio disse que o Brasil é a solução para reduzir a dependência dos Estados Unidos da China por minerais críticos e afirmou estar à disposição para entregar aos EUA os materiais. O presidenciável também tem usado as viagens aos Estados Unidos para visitar o irmão Eduardo Bolsonaro. Flávio já viajou a países como Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Catar.

A Casa Branca não se manifestou sobre o encontro e eventual convite do presidente americano. Na semana passada, Flávio afirmou que não foi ele quem pediu o encontro. No, I didnt ask anything, disse o senador em inglês ao ser questionado sobre a possível viagem.

No início do mês, Trump recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e discutiu uma extensa pauta bilateral, de tarifas a minerais críticos e combate ao crime organizado. Ambos reportaram um encontro bastante positivo.

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