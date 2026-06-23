Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro se inscreve em audiência nos EUA sobre tarifaço e fala em 'defender' o Brasil

No documento, ele se identifica como senador da oposição e pré-candidato à presidência da República e diz ter se encontrado pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos e com outras autoridades americanas

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Bolsonaro (Instagram @flaviobolsonaro)

O senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro (RJ), informou que se inscreveu para participar de uma audiência pública promovida pelo governo dos Estados Unidos para "defender o Brasil" da proposta de aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.

A assessoria de Flávio divulgou nesta terça-feira, 23, um requerimento oficial de inscrição feito pelo senador ao Escritório de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) para um depoimento oral em inglês e pessoalmente como testemunha, por cinco minutos.

No documento, ele se identifica como senador da oposição e pré-candidato à presidência da República e diz ter se encontrado pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com outras autoridades americanas.

Ele afirma no documento que pedirá a suspensão da proposta de tarifa e solicita a abertura de uma negociação bilateral. Ele também afirma que a ação beneficiaria o próprio governo brasileiro e recairia sobre os exportadores brasileiros, os importadores americanos, os consumidores americanos e a oposição brasileira.

Na rede social X, o parlamentar também confirmou o pedido. "Vou defender os interesses do povo brasileiro! Vou fazer a minha parte para evitar que empresas brasileiras sejam ainda mais taxadas do que já são com o governo Lula", escreveu o pré-candidato.

Flávio acrescentou: "Como era de se esperar, Lula não move uma palha para evitar que elas sejam tarifadas. E a razão é muito simples: ele acredita que isso pode beneficiá-lo nas urnas em outubro, mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras".

A audiência pública será realizada em 6 de julho pelo USTR. Terminou na segunda-feira, 22, o prazo para o envio de solicitações de comparecimento à audiência pública, com resumo do depoimento. O prazo para a definição das medidas termina em 15 de julho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/EUA/TARIFAS/AUDIÊNCIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

gafe

GSI corrige portaria que nomeava 'Fulano' e 'Cicrano de tal' para segurança presidencial

Quatro militares foram indicados para exercerem a função de assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial do GSI

23.06.26 14h22

processo

EUA: Justiça nega julgamento à revelia de Moraes e aceita AGU em ação de Rumble e Trump Media

A decisão representa uma vitória processual inicial para Moraes. A Corte adiou a análise do pedido brasileiro para extinguir o processo e determinou que Rumble e Trump Media apresentem resposta em até 14 dias

23.06.26 13h52

esclarecimentos

Bolsonaro presta depoimento à Polícia sobre arma de fogo apreendida em blitz

Arma estava no carro de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) cedido para atuar na segurança do ex-presidente

23.06.26 13h17

evento

Flávio Bolsonaro se inscreve em audiência nos EUA sobre tarifaço e fala em 'defender' o Brasil

No documento, ele se identifica como senador da oposição e pré-candidato à presidência da República e diz ter se encontrado pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos e com outras autoridades americanas

23.06.26 13h06

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DEMISSÃO NA PREFEITURA

Superintendente da Secretaria de Cultura de Belém é exonerado após denúncias de irregularidades

Prefeitura de Belém afirma que adotou medidas imediatas e abriu apuração sobre suposta tentativa de fraude em documentos ligados ao pagamento de jurados do Carnaval 2026

19.06.26 13h21

violência

Vereador sofre atentado com tiros de fuzil durante transmissão ao vivo em UPA; assessor morreu

O vereador recebeu os primeiros socorros na UPA e depois foi transferido para um hospital

16.06.26 15h47

PROBLEMA FINANCEIRO

Lei de combate ao superendividamento entra em vigor no Pará

Medida busca prevenir o endividamento excessivo e oferecer apoio a famílias em situação de dificuldade financeira

15.06.26 18h23

POLÍTICA

Primeira Turma do STF julga Eduardo Bolsonaro nesta terça (16) e ex-deputado deve ser condenado

Eduardo foi acusado de tentar atrapalhar a tramitação da ação sobre a tentativa de golpe de Estado na qual o pai dele, Jair Bolsonaro, acabou condenado

16.06.26 8h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda