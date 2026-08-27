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Política

Flávio Bolsonaro quer anunciar novos nomes de equipe na sabatina da Globo de amanhã

Estadão Conteúdo

O candidato do PL à Presidência, senador Flávio Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 27, que pretende anunciar novos nomes de sua equipe, se eleito, nesta sexta-feira, 28, durante sua sabatina na TV Globo.

"Eu estou querendo anunciar isso amanhã na hora da entrevista", declarou o presidenciável em sua live semanal no YouTube, ao lado da coordenadora econômica de sua campanha, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques.

Flávio será entrevistado pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e César Tralli, ao vivo, no Rio de Janeiro. A previsão é que a sabatina comece às 21h30, um pouco mais tarde que os demais candidatos, em razão do início do horário eleitoral na TV nesta sexta.

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