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Política

Lula deixa entrevista no QG do Exército sem responder perguntas sobre Lulinha e Marcola

Lula concedeu entrevista a jornalistas após a cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado

Estadão Conteúdo
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Presidente Lula. (Foto: Fabio Rodrigues - Pozzebom / Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou responder a questionamentos sobre o impacto das investigações que envolvem seu filho Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e seu ex-chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Lula concedeu entrevista a jornalistas após a cerimônia em homenagem ao Dia do Soldado, realizada no quartel-general do Exército, em Brasília, nesta terça-feira, 25. A decisão de falar com a imprensa logo após o evento não é habitual.

Apesar da coletiva, o presidente não respondeu se as investigações estariam prejudicando sua campanha ou se havia decepção com Marcola. Fábio Luís e Marcola são alvo de apurações da Polícia Federal por suposto tráfico de influência.

Lula fala sobre a defesa nacional

O presidente falou brevemente sobre a cerimônia do Dia do Soldado, destacando o discurso que tem reforçado nas últimas semanas sobre o investimento em defesa. Ele afirmou que este é um momento em que "a questão da defesa entra como prioridade do governo".

"Para um País que tem 16.800 km de fronteira seca, 8 mil km de fronteira marítima, a maior reserva florestal do mundo, possivelmente a primeira ou segunda reserva de minerais críticos, que tem 215 milhões de habitantes e petróleo a 300 km da margem do nosso oceano, a defesa não pode ser algo quando sobrar dinheiro", declarou aos jornalistas.

Entrada de mulheres no Exército

Lula também ressaltou a entrada de mulheres no Exército brasileiro. Ele classificou a medida como uma "revolução comportamental dos homens, que estão dizendo às mulheres: 'Vocês não devem nada a nós, entrem e disputem'".

"Elas são as primeiras recrutas do Exército, que entraram neste ano, e estão preparadas para mostrar que mulher pode estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, desde que ela queira fazer", completou o presidente.

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