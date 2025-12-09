Capa Jornal Amazônia
Flávio Bolsonaro: Na parte econômica, darei continuidade ao que foi feito com Paulo Guedes

Estadão Conteúdo

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse nesta terça-feira (9) que já começou a conversar com agentes do mercado financeiro para convencê-los de que sua candidatura é viável. Em conversa com jornalistas na porta da superintendência da Polícia Federal, ele disse que cabe a ele mostrar para o mercado que será vencedor.

"A preocupação de mais quatro anos de Lula. E eles estão cobertos de razão. Não tem possibilidade do Brasil ficar vivo com mais um governo desse, desgastado, analógico, um governo que persegue oposição, só pensa em aumentar impostos", afirmou.

Segundo ele, o mercado acha que ele não tem chance de ganhar, mas ele irá provar que estão errados. Além disso, afirmou que, por ter 'sangue Bolsonaro', os eleitores já sabem o que esperar de um governo dele.

Além disso, afirmou também que, na área econômica, dará continuidade ao que foi feito pelo ex-ministro Paulo Guedes.

Flávio disse ainda que sua candidatura é irreversível e que já está procurando especialistas para ajudar na campanha e em um possível governo. Disse que é sempre de partir o coração ter que vir visitar o pai na cadeira e que a defesa de Jair Bolsonaro vai protocolar nesta terça um pedido de prisão domiciliar humanitária.

Segundo o senador, Bolsonaro ficou feliz com a repercussão de sua candidatura e com o ânimo que esse anúncio deu à militância, que estava sem norte.

"Sobre o mercado, cabe a mim provar que eu e a minha candidatura é a que vai ser a vencedora, é a que vai tirar esse projeto falido do Lula em 2026 e com passar do tempo eles vão compreender isso e eu espero que aí eles também sinalizem na bolsa", completou.

