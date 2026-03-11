Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro critica Lula por ausência na posse de presidente do Chile: 'Muito pequeno'

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta quarta-feira, 11, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi "pequeno" ao cancelar a viagem ao Chile para a posse do novo presidente do país, José Antonio Kast.

"Lula foi muito pequeno com essa postura, porque ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente dele", disse o senador em entrevista ao programa 24 Horas, da Televisión Nacional de Chile (TVN).

O pré-candidato à Presidência também disse que o Chile "é um importante parceiro comercial do Brasil" e que Lula colocou "uma questão pessoal, uma birra, rancor, em primeiro lugar" ao desistir de ir ao evento.

Flávio esteve no país para participar da posse do presidente de direita. O senador foi convidado pela equipe de Kast e viajou acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro.

O Palácio do Planalto informou, na véspera da cerimônia, que o presidente não faria a viagem por incompatibilidade de agenda. Segundo aliados, decisão foi tomada após a confirmação da presença de Flávio Bolsonaro na posse. Lula havia aceito o convite de Kast após encontro entre os dois no Panamá, em janeiro.

Após a ausência de Lula, o Ministro das Relações Internacionais, Mauro Vieira, deve entregar um convite para Kast visitar o Brasil, conforme apuração da Folha de São Paulo.

Ao canal chileno, Flávio afirmou que o presidente "não respeita quem pensa diferente e, o tempo todo, fala com muito ódio e ressentimento no coração". O senador também comparou os dois presidentes. "O presidente Kast é muito maior que Lula", disse.

O pré-candidato ao Planalto também citou a situação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso desde novembro, condenado pela trama golpista.

"Ele é muito forte, tem uma mente muito forte e está muito consciente do que está acontecendo no Brasil. Vamos trabalhar para tirá-lo dessa situação o quanto antes, e a justiça será feita com o presidente Bolsonaro", disse.

A cerimônia de posse de Kast reuniu chefes de Estado e autoridades da região, entre eles os presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguai), Daniel Noboa (Equador) e Yamandú Orsi (Uruguai). O chanceler Mauro Vieira representou o Brasil.

Kast derrotou candidata do Partido Comunista

José Antonio Kast venceu o segundo turno das eleições chilenas em 14 de dezembro de 2025 com 58,3% dos votos, contra 41,7% da candidata do Partido Comunista, Jeannette Jara. A vitória encerrou o governo do esquerdista Gabriel Boric, iniciado em 2022.

Fundador do Partido Republicano, Kast ocupou cadeira na Câmara dos Deputados chilena por mais de uma década pela UDI (União Democrática Independente) e já havia concorrido à presidência em 2021, quando perdeu para Boric. Em 2025, beneficiou-se da rejeição ao governo, marcado por dificuldades econômicas e aumento da criminalidade.

O novo presidente prometeu reprimir a imigração ilegal, reduzir gastos públicos e desregulamentar a economia. Propôs também criar uma força policial nos moldes do ICE americano para rastrear e deportar imigrantes indocumentados.

Kast tem vínculos com a família Bolsonaro e participou, em março, da "Cúpula Escudo das Américas", reunião organizada por Donald Trump com 12 líderes de direita para discutir segurança e imigração. No encontro, apareceu em fotos ao lado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

Com a posse de Kast, agora são cinco presidentes de direita em países da América do Sul: além do Chile, Argentina, Bolívia, Paraguai e Equador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CHILE/JOSÉ ANTONIO KAST/POSSE/FLÁVIO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

CPI do Crime mira braço do PCC na Faria Lima e 'A Turma' do Master

Comissão convoca ex-servidores do BC envolvidos com Vorcaro

11.03.26 18h25

POLÍTICA

CPI do Crime: fundador da empresa Reag nega vínculo com PCC

Empresa foi liquidada pelo Banco Central e é investigada pela PF

11.03.26 18h05

CASO MASTER

Toffoli se declara suspeito e deixa relatoria de ação sobre CPI do Banco Master no STF

Ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou ter motivos de “foro íntimo” para não julgar pedido que busca obrigar a Câmara dos Deputados a instalar comissão de investigação sobre o Banco Master

11.03.26 17h55

Citado em conversas com Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira diz que 'quem cometeu ilícito, que pague'

11.03.26 17h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

BRASIL

Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais

05.03.26 10h13

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

ELEIÇÕES 2026

Deputado Dirceu Ten Caten é o nome do PT para ser vice de Hana Ghassan nas eleições 2026

Líder da bancada petista na Alepa, parlamentar afirma que diretório estadual deliberou oficialmente o nome dele para compor chapa com a vice-governadora e destaca atuação do mandato em defesa da juventude e no combate ao feminicídio

05.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda