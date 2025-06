Filho de Zambelli cria novo perfil em rede, se define como 'censurado' e diz que teme prisão

O filho da deputada Carla Zambelli (PL-SP), João Zambelli, criou novo perfil no Instagram nesta quinta-feira, 5. O jovem, de 17 anos, fez a nova conta após a original ser retirada do ar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 4.

Na biografia do perfil, João se descreve como "filho censurado de uma parlamentar brasileira perseguida". A conta possui apenas um vídeo e alcançou 21 mil seguidores até o fim da tarde desta quinta.

Na gravação , o filho da deputada diz que teme ser preso e que o salário de sua mãe era a fonte de sustento dele e da avó, Rita. "Quando eles quiserem cassar o mandato da minha mãe, a gente vai morar onde? Com o salário de aposentada da minha avó e seus 75 anos, que serviço ela vai arrumar? Que trabalho eu vou arrumar com 17 anos? Como a gente vai se manter?", questionou na gravação.

Rita Zambelli planeja se candidatar como deputada federal. O filho, apesar de menor de idade, foi emancipado juridicamente para poder concorrer a um cargo público. Carla já manifestou o desejo de que ele se candidate a vereador de São Paulo em 2028.

As redes sociais dos familiares de Zambelli e da própria deputada foram retiradas do ar por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A decisão ocorreu após a parlamentar deixar o Brasil para evitar a prisão, após ser condenada pelo Supremo pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com especialistas, a retirada do perfil de familiares é possível desde que "haja justificativa plausível". "Por exemplo, se essas redes estão sendo usadas pela deputada Carla Zambelli a partir de onde ela se encontra ou que ela está enviando recados para serem veiculados por meio desta rede social", explica o advogado Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral da FGV/SP.

Zambelli foi incluída na lista de difusão vermelha da Interpol e teve a prisão preventiva decretada, também por determinação de Moraes.