Filho de ex-governador, advogado Hélio Gueiros Júnior está internado e precisa de sangue

O filho do ex-governador Hélio Gueiros, o advogado Hélio Gueiros Júnior, está internado e precisando de sangue, em Belém. Segundo informado pela família por telefone neste domingo (23), a intenção é para estabilizar o quadro, considerado grave, para que ele possa ser encaminhado e continuar o tratamento em São Paulo.

“Ele foi internado na última quinta-feira (20), com quadro de choque séptico, provavelmente causado por alta glicêmica e alguma infecção bacteriana. Está na UTI, em coma induzido. Estava consciente, mas muito irrequieto”, afirmou a irmã, Cláudia Dias.

Hélio Gueiros Júnior está internado no Hospital Porto Dias e as doações de qualquer tipo sanguíneo (O positivo e negativo, A+, B+, AB+, A-, B- e AB-) podem ser feitas no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (Ihebe), localizado na travessa Mauriti, nº 3085, entre João Paulo II e Almirante Barroso.