Fiepa comunica gestão de Junta Governativa até as novas eleições na entidade

A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) informa em comunicado oficial, divulgado nesta quarta-feira (30/10), que o associado Hélio de Melo Filho foi nomeado e empossado como presidente da Junta Governativa para gerir a entidade, pelos próximos meses, até a realização de novas eleições.

A medida atende a decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. De acordo com a Fiepa, já foram nomeados e empossados também, até o momento, os seguintes membros da Diretoria Executiva, a exemplo de Roberto Kataoka Oyama (1º vice-presidente), Rogério Magalhaes Dias (1º tesoureiro) e Nilde Ne de Souza (1ª secretária).

De acordo com a nova diretoria, “o período de transição será conduzido com absoluta transparência, legalidade e serenidade, em respeito à imagem da Federação, e que irá buscar a realização de eleições escorreitas e regulares, visando a composição do próximo corpo diretivo da instituição”, diz o comunicado.



As soluções e serviços nas casas, FIEPA, SESI, SENAI e IEL, continuam funcionando normalmente, com a diretoria empossada apoiando as atividades.

Com mais de 70 anos de história, a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) reúne 29 sindicatos de segmentos diversos do setor industrial estadual, e atua, por meio de três instituições, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria (Sesi), e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Também compõem o quadro da Fiepa, o Centro Internacional de Negócios (CIN) e o ‘REDES’ - Inovação e Sustentabilidade Econômica. No site institucional, a Fiepa divulga que trabalha para atender de forma ampla às necessidades da indústria paraense, incentivando tanto o setor produtivo quanto o bem-estar do trabalhador industrial.