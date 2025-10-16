Feira de empreendedorismo jurídico reúne nomes da advocacia e do poder público

A primeira feira de empreendedorismo jurídico da Região Norte, a Amazônia Law, será oficialmente lançada nesta sexta-feira (17), durante o Amazônia Summit Law, em Belém. O evento, promovido pela Escola Superior de Advocacia do Pará (ESA-PA), será realizado das 15h às 20h, no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

O encontro contará com a presença de autoridades e especialistas do direito, incluindo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), Sávio Barreto; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Roberto Moura; a defensora pública-geral do Estado, Mônica Belém; e a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. Eles dividirão o palco com outros profissionais renomados, discutindo os desafios, oportunidades e inovações no mundo jurídico amazônico.

Presidente da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB-PA, Rafael Tupinambá destacou a relevância da iniciativa: “A Amazônia Law vai oportunizar o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas do nosso Estado, reunindo a comunidade jurídica e mentes inovadoras, criativas e estratégicas para propor soluções para os desafios do mundo jurídico paraense. Será também uma oportunidade de prestigiar iniciativas inovadoras, práticas estratégicas e ideias criativas.”

O presidente da OAB-PA, Sávio Barreto, reforçou a importância da participação de todos: “Trata-se de um projeto inovador que busca fortalecer a advocacia, incentivar o protagonismo profissional e conectar o direito às discussões sobre inovação, sustentabilidade e o desenvolvimento da Amazônia. A presença de cada um é fundamental para construirmos, juntos, uma advocacia mais forte, moderna e integrada aos desafios do nosso tempo”.

As inscrições estão disponíveis em esa.oabpa.org.br. O evento conta com o apoio da Caixa de Assistência do Pará (CAAPA) e patrocínio da RadioCom e de escritórios de advocacia como Reis Brandão e Tito Valente do Couto Advogados.

Serviço:

Amazônia Summit Law

Data: 17 de outubro, sexta-feira

Local: Auditório da Sudam, Belém

Horário: Das 15h às 20h