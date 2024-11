Explosões na frente do STF: vídeo mostra momento em que homem joga bombas e morre; veja

ATENTADO EM BRASÍLIA

‘Enterro da anistia’: Bolsonaristas fazem cálculo político após atentado em Brasília

Deputados do PL negociam na Câmara uma possível anistia para envolvidos no 8 de janeiro e para Bolsonaro; homem que jogou explosivos contra STF era bolsonarista e foi candidato a vereador pelo partido do ex-presidente.