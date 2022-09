Explosão provocada por homem-bomba mata pelo menos 19 pessoas em escola do Afeganistão

Um atentado provocado por um homem-bomba matou pelo menos 19 pessoas e deixou outras 27 feridas no Afeganistão. A explosão ocorreu em uma escola de Cabul, capital do país, localizada na região de Dasht-e-Barchi, onde residem principalmente membros da comunidade Hazara. As informações são do Estadão.

[twtter=1575727160672796674]

Vários vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram o cenário de destruição minutos após a ação terrorista.

Segundo o porta-voz da polícia, Khalid Zadran, os alunos estavam se preparando para um exame quando o homem-bomba atingiu o centro educacional. “Infelizmente, 19 pessoas foram martirizadas e outras 27 ficaram feridas”, declarou.

A responsabilidade pelo atentado não foi reivindicada por nenhuma formação ou grupo terrorista até o momento, embora o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) - o principal rival do Talibã desde a tomada do Afeganistão em agosto de 2021 - tenha tradicionalmente essa minoria na mira.

Para o EI, os xiitas são apóstatas - pessoa que renuncia ou renega uma crença ou religião da qual fazia parte. O grupo terrorista realizou vários ataques contra eles, especialmente visando locais de culto, como mesquitas.