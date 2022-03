Explosão mata duas pessoas enquanto Sergio Moro discursava em fábrica de Maringá

Uma explosão matou dois trabalhadores, nesta sexta-feira (4), enquanto o pré-candidato Sergio Moro (Podemos) à Presidência discursava no local. O acidente com um tanque de biocombustível aconteceu na Cooperativa Agroindustrial de Maringá (Cocamar). As informações são de Forum.

O ex-juiz Sergio Moro estava discursando na cooperativa quando aconteceu a explosão, mas ele estava em outro setor e passa bem. A visita foi suspensa após o acidente e a assessoria do pré-candidato à Presidência divulgou uma nota sobre o ocorrido.

Imagem aérea da cooperativa (Reprodução /Vídeo / G1)

Segundo os bombeiros que foram ao local, os trabalhadores, de 32 e 36 anos, soldavam um tanque de fluídos quando a explosão aconteceu.

Leia a nota da assessoria de Sergio Moro:

"Sergio Moro visitava a sede administrativa da Cooperativa Agroindustrial de Maringá, na manhã desta sexta-feira (4/3), quando foi informado da explosão na parte fabril da Cooperativa. Infelizmente, o acidente vitimou dois funcionários da Cocamar. Sergio Moro lamentou o acidente, prestou solidariedade ao corpo funcional e suspendeu a agenda de visitação.”