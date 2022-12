Exército antecipa posse de novo comandante indicado por Lula

O general Julio Cesar de Arruda, que foi indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assumirá o comando do Exército na próxima sexta-feira (30), dois dias antes da posse presidencial. As informações são da Agência Estado.

O anúncio se dá diante da pressão de autoridades responsáveis pela segurança pública para coibir aglomerações no entorno do Quartel-General do Exército, em Brasília. Com a troca antecipada no comando, pode haver um novo tratamento a manifestantes extremistas, já que o acampamento em área militar passou a ser classificado por futuros ministros como "incubadora" de terroristas e de atos violentos.

Há pelo menos dois casos que a apuração da Polícia Civil liga ao acampamento. O primeiro foi o ataque de extremistas no dia da diplomação de Lula, em 12 de dezembro, quando ônibus e carros foram incendiados pelas ruas de Brasília.

O segundo foi o recente preparativo de um atentado a bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília, frustrado por ação das forças de segurança do Distrito Federal.